США и Турция проследят за выводом курдских сил из Манбиджа

СЕГОДНЯ 12:41 2018-03-13T12:41:47+03:00

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Армии США и Турции создадут безопасный коридор для вывода курдских вооруженных формирований из сирийского Манбиджа. Затем в районе останутся военные силы союзников. Об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«СНС («Силы народной самообороны») в Манбидже ни при каких условиях не останутся. Там останутся военные США и Турции, которые проконтролируют отход СНС и будут обеспечивать там безопасность», - сказал Чавушоглу.

По его словам, опыт вывода боевого отряда курдов союзники в дальнейшем распространят на другие районы, в том числе на Ракку и восточный берег Евфрата, передает телеканал NTV. 19 марта Анкара и Вашингтон обсудят «дорожную карту» по Сирии, говорит Чавушоглу.

Отношения США и Турции сейчас напряженные из-за сирийского вопроса. Вашингтон поддерживает курдов вместе с ними борется против ИГ — группировкой, признанной в РФ террористической. Анкара называет террористами членов СНС и связывает их с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. 20 января 2018 года Анкара развернула операцию «Оливковая ветвь» против вооруженных формирований курдов, передает kp.ru.