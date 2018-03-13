Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец

СЕГОДНЯ 13:54 2018-03-13T13:55:36+03:00

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Первый заместитель художественного руководителя театра МХТ имени Чехова Юрий Кравец займет пост директора вместо скончавшегося Олега Табакова. Пока что он будет назначен как временно исполняющий обязанности. Об этом сообщил первый заместитель министра культуры России Александр Журавский.

«Временно исполняющим обязанности будет назначен заместитель Олега Павловича - Юрий Кравец», - сказал ТАСС Журавский.

Такая замена прошла автоматически, пояснила агентству новостей «Москва» пресс-секретарь театра Мария Малкина. По ее словам, при неожиданном уходе директора театра его место, по уставу, занимает первый заместитель художественного руководителя, то есть Юрий Кравец.

Журавский сказал, что еще рано говорить о постоянном руководителе театра, сейчас главное - «достойно проводить Олега Павловича, отдать дань памяти великому артисту».

Как сообщал сайт kp.ru, Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Последние дни он провел в больнице с обострившимися хроническими заболеваниями и сепсисом.