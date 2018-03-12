Причина смерти Олега Табакова: у актера остановилось сердце, не справившись с воспалением

12 Март 19:58 2018-03-12T22:55:40+03:00

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С 27 ноября Олега Табаков находился в Первой градской больнице. Информация о его самочувствии приходила противоречивая. Даже его сыновья – Антон и Павел, отбиваясь от журналистов, говорил разное. Один, что у отца воспаление легких, другой, что проблемы с зубами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/642694" frameborder="0"></iframe> От чего умер Олег Табаков.Все до последнего верили, что он справится и на этот раз. Однако, сердце актера остановилось

Потом появилось более внятное объяснение: полгода назад Олегу Павловичу поставили зубные импланты, что было рискованно в таком солидном возрасте. Но делал операцию он у надежных, проверенных врачей. Говорят, не в Москве, но и не заграницей, а в одном из российских городов.

Импланты начали отторгаться. Важный момент, когда можно было остановить сепсис, Табаков упустил. Когда он обратился в известную частную московскую клинику – время было уже потеряно. Взялись спасать народного артиста в Первой градской больнице. Ни руководитель клиники, ни лечащие врачи состояние Табакова не комментировали.

Поэтому СМИ писали разное: то про медикаментозную кому, то про «состояние глубокого оглушения».

То «подключали» его к аппарату искусственной вентиляции легких», то, наоборот, рассказывали, что Табаков совершает прогулки по палате. Артисту действительно установили трахеостомическую трубку для дыхания, давали седативные препараты, чтобы помочь организму бороться с недугом. Достоверно, что все это время с ним рядом в палате находилась жена Марина Зудина. Даже сыновьям визиты в больницу ограничили. Опять же, чтобы сберечь силы больного.

Потом вице-мэр Москвы Леонид Печатников подтвердил, что у Олега Табакова сложная деструктивная пневмония. Но он пошел на поправку. Страшный кризис миновал. Это была, как теперь стало понятно, ложь во спасение. Воспалительный процесс остановить так и не удалось. Инфекция блуждала по организму. И шансов на излечение не было.

Подобрать правильные антибиотики, чтобы остановить процесс, не удалось. Вчера Олегу Павловичу стало хуже. А сегодня днем сердце Табакова остановилось.

Сегодня спектакли в МХТ им.Чехова отменили. Зрители могут сдать билеты.

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МНЕНИЕ

Олег Табаков: дар бесконечного обаяния

Денис КОРСАКОВ

О том, что Олег Павлович чувствует себя не очень хорошо, уже давно было известно. В 2014 году он приехал на «Кинотавр» - там показывали «Звезду», фильм Анны Меликян, где первую большую кинороль сыграл его сын Павел. Мелькнул на открытии, похудевший, сильно сдавший - и потом почти не появлялся на публике: говорили, что он не выходит из номера, потому что в сочинской духоте чувствует себя очень плохо. (подробности)

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