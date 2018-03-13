2018-03-13T16:22:48+03:00
В мире

Трамп: Новым главой ЦРУ впервые станет женщина

Центральной разведывательной управление возглавит заместитель директора ведомства Джина Гаспел
Денис СУХОВ
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Джина Гаспел с февраля 2017 работала в должности заместителя директора разведывательного управленияДжина Гаспел с февраля 2017 работала в должности заместителя директора разведывательного управления
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Новым главой ЦРУ станет заместитель директора ведомства Джина Гаспел - на этом посту она заменит Майкла Помпео, который займет пост госсекретаря США. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, место Помпео в качестве главы ЦРУ впервые в истории займет женщина — офицер американской разведки Джина Гаспел. С февраля 2017 года она работала в должности заместителя директора разведывательного управления.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым государственным секретарем. Он отлично справится с этой работой!...Джина Гаспел станет директором ЦРУ и первой женщиной в этой должности, поздравляю!», - написал глава американского государства на своей странице в Твиттер.

Также Трамп объявил об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона, поблагодарив последнего за службу.

По данным газеты The Washington Post, Дональд Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в прошлую пятницу, 9 марта. Причины такого решения остаются неизвестными. Ранее СМИ неоднократно спекулировали слухами о разладе между президентом и его госсекретарем. Вероятно, они так и не смогли выработать общую политическую линию.

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