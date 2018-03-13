Политолог-американист: увольнение Тиллерсона было ожидаемо

СЕГОДНЯ 17:24 2018-03-13T17:24:26+03:00

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Дональд Трамп уволил Госсекретаря США Рекса Тиллерсона. На его место назначен директор ЦРУ Майк Помпео. А новым руководителем разведывательного ведомства стала Джина Хэспел - первая женщина на этом посту.

- Причины отставки в основном внутреннего характера, потому что в администрации изначально было противостояние двух условных внутренних блоков: правое и крайне правое крыло военно-разведывательного лобби, - рассказал "КП" американист Арег Галстян. - О том, какая из этих сторон побеждает, можно было судить, наблюдая за непрекращающимися отставками. Например, когда уволили главу аппарата Белого дома Райана Прибуса, на его место назначили Джона Келли - бывшего военного и близкого друга министра обороны Джеймса Мэттиса. Это победа крайне правого крыла. То же самое можно сказать об уходе Майка Флинна. Тогда Мэттис снова пролоббировал своего сослуживца Герберта Макмастера. Помпео тоже представитель крайне правого крыла американского ВПК. И как только выдалась возможность поставить его на место Тиллерсона - представителя нефтяного лобби - крайне правые это сделали. Тем более, что эта возможность лежала на поверхности. Тиллерсон лично конфликтовал с Трампом, потому что последний ограничивал его самостоятельность относительно выработки внешнеполитической стратегии. Более того, президент блокировал все предложенные Госсекретарем кадры для внешнеполитического ведомства. В итоге до сегодняшнего дня 18 % профильных департаментов Госдепа не были сформированы - там просто не было людей.