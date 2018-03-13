Минюст РФ пополнил список нежелательных организаций немецкой и литовской НКО

СЕГОДНЯ 20:27 2018-03-13T20:27:53+03:00

В перечень вошли «Европейская платформу за демократические выборы» и «Международный центр электоральных исследований»

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Министерство юстиции РФ пополнило список нежелательных агентов, включив в него немецкую и литовскую некоммерческие организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Минюстом России включены: European Platform for Democratic Elections (EPDE) (Европейская платформа за демократические выборы, ФРГ) и International elections study center (IESC) (Международный центр электоральных исследований, Литовская Республика)», - говорится в сообщении министерства.

Европейская платформа за демократические выборы была создана в 2012 году и состоит из 13 организаций гражданского общества, которые участвуют в наблюдении за избирательными процессами в странах ЕС, Восточного партнерства и в РФ.

Среди спонсоров платформы указаны в том числе МИД Германии, Норвегии, Европейская комиссия, германский Фонд Маршалла (США), а также фонд «Открытая Россия».

Литовский Международный центр электоральных исследований занимается аккредитацией международных наблюдателей на выборах. Утверждается, что деятельность организации направлена «на защиту прав человека и демократических ценностей».

Таким образом, сейчас в списке минюста РФ числится уже 13 нежелательных НКО.