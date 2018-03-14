2018-03-14T03:12:28+03:00
Происшествия

Жертвами пожара в Люберцах стали три человека

Огонь вспыхнул в расселенном двухэтажном доме на улице 8 марта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На месте ЧП работают пожарные и медикиНа месте ЧП работают пожарные и медикиФото: из архива ГУ МЧС России.
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Вечером во вторник в подмосковных Люберцах вспыхнул пожар, унесший жизни трех человек.

Как сообщает пресс-служба областного главка МЧС, информация о возгорании в двухэтажном расселенном здании по адресу: Люберцы, улица 8 марта, дом 47, поступила в 21:54. Первые пожарные подразделения тут же выдвинулись к месту ЧП.

Уже через час (в 22:53) огонь на площади 50 квадратных метров был локализован, еще через полчаса (в 23:28) удалось ликвидировать открытое горение, а потом и полностью потушить пожар. Отмечается, что горевший дом тушили 42 человека, было задействовано 13 единиц техники.

В сообщении спасателей говорится: «Есть пострадавшие», их число не уточняется. А источник в экстренных службах города сообщил журналистам о погибших.

«В результате пожара три человека погибли», - приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ночь на 8 марта столичные огнеборцы тушили пожар в 12-этажном доме на юго-востоке Москвы, тогда пострадали двое взрослых и маленький ребёнок.

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