Прокуратура требует казнить подростка, застрелившего 17 человек во Флориде

СЕГОДНЯ 03:34 2018-03-14T03:57:42+03:00

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Прокуратура требует смертной казни для 19-летнего Николаса Круза, устроившего массовый расстрел в школе города Паркленд (штат Флорида). От рук подростка-убийцы погибли 14 человек.

О том, что сторона обвинения намерена добиваться смертного приговора, объявил на судебном заседании во вторник прокурор округа Броуард Майкл Сац, передает агентство Reuters.

Адвокаты подсудимого заявляли, что их подзащитный признает вину, если обвинение будет настаивать не на высшей мере наказания, а на пожизненном заключении. Собственно, Круз признался в содеянном, но если он и его защита не ответят на обвинения прокуратуры, будет считаться, что он отрицает свою виновность.

На прошлой неделе присяжные заседатели утвердили 34 пункта обвинения, в том числе в умышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще стольких же. Следующее судебное заседание по делу о кровавой трагедии во Флориде состоится в среду, 14 марта.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, один из охранявших школу в Портленде полицейских подал в отставку из-за того, что в тот страшный день даже не попытался остановить вооруженного подростка и спасти детей от расправы.