Полицейский ушел в отставку из-за бездействия во время стрельбы во Флориде

СЕГОДНЯ 07:44 2018-02-23T07:44:12+03:00

Вооруженный правоохранитель охранял школу в момент бойни, но так и не решился зайти в здание

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Сотрудник управления шерифа округа Броуард Скотт Питерсон, охранявший школу в городе Паркленд штата Флорида во время стрельбы, решил уйти в отставку. Причиной стало то, что полицейский даже не попытался остановить вооруженного подростка или спасти учеников образовательного учреждения. Такое заявление сделал шериф Скотт Исраэль.

Он рассказал, что в обязанности Питерсона входила охрана школы, поэтому в момент трагедии, в которой погибли 17 человек, он находился у входа в учебное заведение, но так и не зашел внутрь. По мнению шерифа, вооруженный страж порядка должен быть не бездействовать, а пойти и "уничтожить убийцу".

Между тем, известно, что несколько сотрудников управления, включая Питерсона, изначально были отстранены от работы без сохранения жалования, однако пока лишь он решил уйти в отставку. Остальные двое сейчас являются фигурантами расследования в связи с недостаточно серьезным отношением к сообщениям о том, что 19-летний стрелок Николас Круз мог быть опасен, передает телеканал СNN.

Напомним, 14 февраля бывший ученик школы Парклэнда устроил там бойню, а после попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Как сообщал сайт kp.ru ранее, незадолго до трагедии сотрудники ФБР получили предупреждение о наличии возможной опасности, однако так и не передали его в отделение в Майами.