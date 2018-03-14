2018-03-14T08:02:17+03:00
В мире

Экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака обвинили в коррупции

Бывший глава государства дал показания в центральной прокуратуре Сеула
Дарья ИВАШКИНА
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Экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака обвинили в коррупцииЭкс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака обвинили в коррупцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 14 марта, в центральной прокуратуре Сеула допросили бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака. Как выяснилось, он в качестве подозреваемого дал показания по делу о взяточничестве, растрате и превышении полномочий.

Стоит отметить, что политик подозревается в получении взяток в размере10,3 миллиона долларов. По данным правоохранителей, эти деньги экс-глава государства в годы своего пребывания у власти - в 2008-2013 годах - получал от Службы национальной разведки, компании Samsung, банков и ряда других организаций, передает агентство «Ренхап».

Таким образом, Ли Мен Бак стал пятым южнокорейским лидером, которому были предъявлены уголовные обвинения. В частности, как сообщал сайт kp.ru, ранее прокуратура потребовала приговорить другого экс-президента страны Пак Кын Хе к 30 годам заключения. Дело в том, что ей предъявлено обвинение в коррупции по 18 пунктам.

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