Германия наотрез отказалась бойкотировать ЧМ по футболу в России

СЕГОДНЯ 10:42 2018-03-14T10:42:38+03:00

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Германия не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу в России ни при каких условиях. С таким заявлением выступил президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель.

По мнению немецкого футбольного функционера, страны, призывающие к бойкоту мундиаля в России под различными надуманными политическими предлогами, поступают безответственно прежде всего к болельщикам своих стран, которые с нетерпением ждут главного футбольного пиршества планеты.

"Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот, - сказал Гриндель. - Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях", - приводит слова Гринделя DPA.

Помимо Гринделя высказался против вмешательства политики в дела спорта и вице-президент DFB Райнер Кох. "Использование спортивного события и его участников в политических целях не соответствует немецким ценностям", - сказал Кох.

Призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу в России возникают с завидной периодичностью. Накануне, подобной инициативой отметилась Великобритания. Глава британского Форин-офиса Борис Джонсон, на фоне скандала с отравлением экс-резидента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пригрозил, что сборная Англии может бойкотировать чемпионат мира.

Однако позже глава британского МИД пояснил, что его не совсем правильно поняли. Речь шла о том, что британские политики могут отказаться от посещения чемпионата мира в России.

Стоит заметить, что подобная выходка, как бойкот ЧМ по футболу чревата прежде всего для самой команды, которая должна принять в нем участие. По правилам ФИФА, поступивная так национальная команда автоматически отстраняется и от следующего через четыре года мундиаля. Кроме того она должна будет выплатить штраф в размере $266 тыс. евро.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матч открытие пройдет 14 июня на московском стадионе «Лужники» между страной-хозяйкой и сборной Саудовской Аравии.