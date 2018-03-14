Рособрнадзор в 2018 году сократит количество проверок школ на треть

СЕГОДНЯ 13:57 2018-03-14T13:57:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году в России число проверок сократится на треть благодаря риск-ориентированному подходу. Рособрнадзор направит внимание на те общеобразовательные учреждения, где часто фиксировались нарушения и плохие образовательные результаты. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Введение риск-ориентированного подхода в инспекции школ позволит в 2018 году сократить на треть по сравнению с 2017 годом количество проверок общеобразовательных учреждений, а это 9 тысяч школ», - сказал Кравцов на расширенном заседании коллегии Минобрнауки в среду, 14 марта.

В первую очередь, инспекции будут посещать те школы, которые показали необъективные результаты по итогам Всероссийских проверочных работ и экзаменов для девятиклассников. Совершенствование информационной системы позволило «вплоть до конкретных фамилий показать необъективность многих медалей и некоторых олимпиад».

По словам Кравцова, Рособрнадзор стал меньше придавать значения формальным показателям деятельности школ и сосредоточился на реальных знаниях учащихся. В результате удалось выявить, что ряд выпускников незаслуженно получили медали. В 2018 году ситуация изменится, уверен Кравцов.