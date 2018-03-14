2018-03-14T16:31:49+03:00
В мире

Политолог: карательные шаги Мэй не нанесут ущерба России

Лондон объявил Москве дипломатическую войну
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
Комментарии: comments7
Сегодня Мэй публично объявила об «ответных» шагах Англии против МосквыСегодня Мэй публично объявила об «ответных» шагах Англии против МосквыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Срок ультиматума, который премьер Великобритании Тереза Мэй поставила российским властям в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, истек. Сегодня она публично объявила об «ответных» шагах Англии против Москвы. В частности, из страны будут высланы 23 российских дипломата. У них есть неделя, чтобы покинуть страну.

- Это очередная попытка оказать давление на Россию в преддверие президентских выборов, - уверен декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. - Говорить о том, что дипломатические отношения будут разорваны, пока преждевременно. Но шаги явно недружественные, и понятно, что инцидент со Скрипалем - это лишь повод. И то, как обставлено это дело, не выдерживает никакой критики. Ну что значит: «немедленно объясните нам, как химическое вещество попало из России к нам»? Это вообще нарушение презумпции невиновности.

В остальном ничего страшного не произошло. Ну вышлют 23 дипломата. Значит и мы вышлем столько же британских дипломатов в ответ. Мы это проходили.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД Украины разработал денонсацию договора о дружбе с Россией
Евгения Медведева о пропуске чемпионата мира в Милане: "Мне противопоказаны нагрузки два месяца"
Евросоюз выделит Турции 3 млрд евро на борьбу с миграционным кризисом
Евгения Медведева про общение с Алиной Загитовой: "Мы совершенно свободно разговариваем"
ОПЕК улучшила прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в организацию
Украина ввела временный запрет на поставки удобрений из России
Евгения Медведева о видео с "тайным" шарфом: "Все это я узнала после Олимпиады в Пхенчхане"
Евгения Медведева: "Перед крупными стартами я закрываюсь в своей работе"
"Нам будет вас не хватать": звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга
Доля позитивно оценивающих свой достаток жителей России увеличилась до 81%
Кисляк назвал решение Лондона о высылке российских дипломатов безответственным