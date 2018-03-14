Политолог: карательные шаги Мэй не нанесут ущерба России

СЕГОДНЯ 16:31 2018-03-14T16:31:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Срок ультиматума, который премьер Великобритании Тереза Мэй поставила российским властям в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, истек. Сегодня она публично объявила об «ответных» шагах Англии против Москвы. В частности, из страны будут высланы 23 российских дипломата. У них есть неделя, чтобы покинуть страну.

- Это очередная попытка оказать давление на Россию в преддверие президентских выборов, - уверен декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. - Говорить о том, что дипломатические отношения будут разорваны, пока преждевременно. Но шаги явно недружественные, и понятно, что инцидент со Скрипалем - это лишь повод. И то, как обставлено это дело, не выдерживает никакой критики. Ну что значит: «немедленно объясните нам, как химическое вещество попало из России к нам»? Это вообще нарушение презумпции невиновности.

В остальном ничего страшного не произошло. Ну вышлют 23 дипломата. Значит и мы вышлем столько же британских дипломатов в ответ. Мы это проходили.