2018-03-14T18:45:21+03:00
Политика

Матвиенко: Россия должна ответить очень жестко на высылку дипломатов из Великобритании

Спикер Совфеда назвала действия британских властей беспрецедентными
Алексей КАРЕЛИН
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Спикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоСпикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Ответ на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании должен быть оперативным и жестким, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, ничего подобного в дипломатической истории еще не случалось.

«Британцы без предъявлении России каких-либо доказательств назначили виновной Россию. Поэтому мы, Россия, должны отреагировать очень оперативно, очень жестко и зеркально», - говорит Матвиенко.

Предпринимаемые в последние дни действия британских властей - «это подлая, бессовестная провокация с плохо составленным и прописанным сценарием», считает Матвиенко. По ее мнению, британцы специально пытаются построить негативный образ России перед президентскими выборами, передает ТАСС.

Премьер-министр Тереза Мэй 14 марта заявила об отмене запланированных встреч с представителями российской власти, что не означает полное прекращение дипломатических отношений. В Великобритании считают, что Россия причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения «цирковым щоу». Россия запросила консульский доступ к пострадавшим, отметив гражданство РФ у дочери Скрипаля.

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