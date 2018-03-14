2018-03-14T16:16:30+03:00
В мире

Мэй: Великобритания приостановит все двусторонние контакты с Россией

Королевство отзывает приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон
Денис СУХОВ
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Великобритания приостановит все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне с Россией, а также отзовет приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

Об этом заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй, выступая в парламенте с речью по ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

«У нас очень простой подход в отношениях с Россией: «Доверяй, но проверяй». Я всё еще полагаю, что не в наших государственных национальных интересах прерывать все виды диалога между Россией и Великобританией, но после этого омерзительного акта против нашей страны отношения уже не могут оставаться теми же. Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Россией и Британией», - сказала Мэй. «И мы убедимся в том, чтобы ни члены королевской семьи, ни члены правительства не присутствовали на чемпионате мира 2018 года в России», - добавила глава кабмина.

Ранее премьер сообщила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата, якобы идентифицированных в качестве сотрудников разведки.

Как сообщал сайт «КП», в понедельник Тереза Мэй заявила, что по данным следствия, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. Премьер отметила, что Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту в Солсбери и должна дать исчерпывающие объяснения по этому поводу.

В свою очередь российская сторона выразила готовность сотрудничать с Великобританией, если получит доступ к материалам расследования и образцам отравляющего вещества, собранным на месте происшествия.

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