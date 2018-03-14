Россия запросила у Великобритании консульский доступ к дочери Скрипаля

СЕГОДНЯ 13:21 2018-03-14T13:23:41+03:00

Как сообщалось ранее, 4 марта Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра в английском Солсбери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В среду, 14 марта, стало известно, что Москва запросила у Лондона консульский доступ к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая так же как и ее отец 4 марта была отравлена нервно-паралитическим веществом в Великобритании. Об этом журналистам заявили в МИД РФ.

«Российское посольство в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери Скрипаля», - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве ТАСС.

Стоит отметить, что Юлия Скрипаль является гражданской России. В настоящее время она находится в одной из британских больниц. При этом врачи оценивают ее состояние как критическое.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 марта Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра в английском Солсбери. Как выяснилось чуть позднее, их обоих отравили неким нервно-паралитическим веществом. А в минувший понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля якобы причастна Россия. Между тем никаких доказательств Лондон не предоставил.