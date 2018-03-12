2018-03-12T21:10:39+03:00
Политика

В МИД РФ назвали «цирковым шоу» выступление Мэй по делу Скрипаля

Ранее премьер-министр Великобритании заявила в парламенте, что экс-полковник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом, произведенным в России
Денис СУХОВ
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Представитель МИД РФ Мария ЗахароваПредставитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в городе Солсбери.

«Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», - сказала Захарова журналистам.

Выступая в британском парламенте с речью о ходе расследования, Мэй сообщила, что нервно-паралитическое вещество, которым отравился Скрипаль, могло быть произведено в России.

По мнению премьера, речь может идти о прямом враждебном действии Москвы против Великобритании, либо о том, что российское правительство потеряло контроль над потенциально опасным веществом неизбирательного действия.

Мэй также отметила, что в связи с происшествием в Солсбери в МИД королевства был вызван российский посол. Дипломатическому представителю передали, что ожидают от Москвы разъяснений по инциденту до конца среды, 13 марта.

Как сообщал ранее сайт «КП», 66-летний экс-полконик ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были госпитализированы в критическом состоянии из торгового центра в британском Солсбери. Предполагается, что они подверглись воздействию нервно-паралитического газа. Позже в больницу доставили полицейского, который первым прибыл на место происшествия.

В 2006 году в России Скрипаль был осужден за госизмену — его уличили в сотрудничестве с британской разведкой. В 2010-м году экс-полковника ГРУ обменяли на группу наших резидентов, обвиненных властями США в шпионаже.

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