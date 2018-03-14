Роскосмос сделает российский сегмент МКС автономным к 2021 году

СЕГОДНЯ 20:53 2018-03-14T20:53:45+03:00

Госкорпорация разработает и запустит три модуля, которые обеспечат самостоятельной работы на орбите, если партнеры по проекту международной станции откажутся от дальнейшего сотрудничества

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Госкорпорация «Роскосмос» намерена разработать и вывести на орбиту три дополнительных модуля для российского сегмента МКС, которые смогут сделать его полностью автономным уже к 2021 году.

Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров.

«Мы нашей промышленности дали задание, чтобы к 2021 году, то есть за годы до того, как истекает срок, оговоренный нами по совместной работе на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента», - заявил Комаров, выступая на форуме «Россия — страна возможностей».

По его словам, новые модули обеспечат автономность с точки зрения энергетики, двигателей, систем связи и жизнеобеспечения. Комаров отметил, что указанные меры позволят продолжить работу российского сегмента станции в случае, если в 2025 году международные партнеры откажутся от дальнейшего сотрудничества по МКС.

«Вместе с тем мы считаем, и это наше убеждение, что работать вместе гораздо эффективнее и лучше. Это тот пример, когда от взаимного сотрудничества только выигрывают», - заключил глава «Роскосмоса».