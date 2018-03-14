СЕГОДНЯ 21:12 2018-03-14T21:12:44+03:00

«Газпром» пока не планирует увольнения сотрудников в зарубежных отделениях Фото: REUTERS

Ранее СМИ сообщили, что российский газовый холдинг сократит численность персонала в офисах за границей

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Российский энергетический холдинг «Газпром» пока не планирует увольнения сотрудников в своих зарубежных офисах. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Пока нет», - ответил Куприянов на вопрос журналиста ФАН о том, собирается ли «Газпром» сокращать персонал зарубежных представительств.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на собственные источники, что газовый холдинг намерен вдвое уменьшить численность персонала зарубежных торговых и экспортных подразделениях. Утверждалось, что одновременно с этим компания увеличит штат в Санкт-Петербурге примерно на тысячу человек.

Агентсво отметило, что сокращение числа сотрудников в иностранных отделениях вполне укладывается в рамки курса на минимализацию присутствия российских компаний зарубежом, провозглашенного президентом РФ Владимиром Путиным. Также подобные меры могут снизить уязвимость к международным санкциям.