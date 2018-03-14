2018-03-14T18:41:41+03:00
Политика

СМИ: «Газпром» вдвое сократит численность персонала зарубежных представительств

Утверждается, что решение укладывает в обозначенный президентом РФ тренд на минимализацию присутствия присутствия российских компаний на Западе
Денис СУХОВ
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СМИ: «Газпром» вдвое сократит численность персонала зарубежных представительствСМИ: «Газпром» вдвое сократит численность персонала зарубежных представительствФото: REUTERS
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Российский газовый холдинг «Газпром» вдвое сократит численность персонала своих зарубежных представительств. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства Reuters, в торговых и экспортных подразделениях «Газпрома» за границей работает около двух тысяч человек, половина из которых будут сокращены в процессе реорганизации. Одновременно примерно на тысячу мест будет увеличен штат компании в Санкт-Петербурге.

Наиболее многочисленным зарубежным представительством «Газпрома» является офис в Лондоне, отмечает агентство. Однако, по словам источников, сокращения не связаны с текущим российско-британским дипломатическим скандалом из-за «дела Скрипаля» - соответствующие решения были приняты несколько месяцев назад.

Отмечается, что минимализация присутствия российских компаний на Западе укладывается в тренд, заданный президентом РФ Владимиром Путиным. Она проходит в рамках широкой кампании по репатриации капитала, призванной снизить уязвимость к санкциям.

«В России это может быть представлено как забота о создании рабочих мест в самой стране, что особенно полезно в преддверии президентских выборов», - отметил собеседник агентства.

Как сообщал сайт «КП», в среду премьер-министр Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Также она сообщила о заморозке двусторонних контактов с Москвой.

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