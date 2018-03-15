2018-03-15T04:06:12+03:00
Политика

Госдеп США: Санкции, введенные против России из-за Крыма, сохранятся

Они останутся в силе, пока Москва не вернет контроль над полуостровом Украине, заявила Науэрт
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Начальник пресс-службы госдепартамента США Хезер НауэртНачальник пресс-службы госдепартамента США Хезер НауэртФото: REUTERS
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Соединенные Штаты не отменят антироссийские санкции, введенные после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, пока Москва не вернет контроль над полуостровом Киеву.

Об этом говорится в комментарии официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт по поводу четвертой годовщины исторического референдума о возвращении Крыма в состав Российской Федерации и поездки президента РФ Владимира Путина на полуостров.

«Крым – это часть Украины, и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», - отмечается в её заявлении.

По словам Хезер Науэрт, прошедший четыре года назад референдум был «нелегитимным и постановочным», а крымчан вынудили голосовать «под надзором тяжело вооруженных российских солдат».

Кроме того, в заявлении руководителя пресс-службы госдепа говорится, что во время своего визита на полуостров в среду «президент Путин повторил ложные претензии России на украинскую территорию». Вашингтон расценил это как «открытое признание» того, что «российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций».

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