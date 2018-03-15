СМИ: На дорогах России появится новая разметка – желтая и синяя

СЕГОДНЯ 05:44 2018-03-15T07:48:00+03:00

Соответствующий ГОСТ утвержден Росстандартом, он вступит в силу 1 июня 2018 года

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С 1 июня этого года российским автомобилистам придется привыкать к новой разметке на дорогах: к привычной белой добавится желтая и синяя. Предполагается, что разноцветные обозначения на асфальте помогут водителям легче ориентироваться, не позволят пропустить зону разворота или запрета выезда на перекресток.

Так, желтыми линиями будут отмечать зоны, где запрещен обгон, а синими – полосы движения на перекрестках и парковочные зоны. Новый ГОСТ уже утвердил Росстандарт, он вступит в силу с первого дня лета. Документ готовился по заказу Росавтодора.

Об этом пишет газета «Коммерсант», отмечая: разработчики нововведения постарались сделать дорожную разметку максимально удобной для всех участников движения.

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