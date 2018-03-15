Госдепартамент США высказался о поездке Путина в Крым

СЕГОДНЯ 06:54 2018-03-15T07:26:41+03:00

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что полуостров – это часть Украины, и Москва должна вернуть его Киеву

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После рабочей поездки президента России Владимира Путина в Крым, которая состоялась в преддверии четвертой годовщины со дня возвращения полуострова в состав нашей страны, госдепартамент США выпустил заявление под заголовком «Крым — это Украина».

В частности, там говорится, что антироссийские санкции Вашингтона останутся в силе, пока Москва не вернёт полуостров под контроль Киева. Референдум, прошедший в марте 2014 года, в комментарии госдепа называют «нелегитимным и постановочным», а воссоединение Крыма с Российской Федерацией – «аннексией».

По версии американского внешнеполитического ведомства, с тех пор вот уже четыре года крымчане страдают от «репрессий», «принуждения и насилия». Особенно досталось, как отмечается в пресс-релизе, «крымским татарам, этническим украинцам, проукраинским активистам, правозащитникам и независимым журналистам» – их якобы преследуют и всячески притесняют.

Ранее сайт kp.ru неоднократно писал, что жители Крыма очень довольны, что вернулись домой – в Россию, под контроль нынешних украинских властей никто не хочет. Причем недавний соцопрос показал, что в целом крымчане своей жизнью после референдума довольны, и волнуют их те же проблемы, что и всех остальных россиян.