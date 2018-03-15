2018-03-15T09:16:50+03:00
В мире

ВМС США объявили о гибели обоих пилотов разбившегося истребителя F/A-18

Ранее сообщалось, что самолет загорелся в воздухе и рухнул у берегов Флориды
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Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super HornetАмериканский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super HornetФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пилоты разбившегося у берегов Флориды истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet не выжили. Об этом известило авиационное подразделение Военно-морских сил США на своей официальной странице в Twitter.

«Мы с сожалением сообщаем, что оба летчика были объявлены умершими. Мы молимся за их семьи», - говорится в обновлении к предыдущим твитам о крушении самолета.

Ранее военные сообщали, что обоих членов экипажа потерпевшего крушение истребителя извлекли из воды и доставили в больницу Фото: Twitter.com

Ранее военные сообщали, что обоих членов экипажа потерпевшего крушение истребителя извлекли из воды и доставили в больницуФото: Twitter.com

Ранее и СМИ, и военные писали, что экипаж самолета из двух человек успел катапультироваться. В районе падения истребителя была развернута поисково-спасательная операция, в результате которой людей нашли, извлекли из воды и доставили в больницу.

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