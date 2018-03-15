В Подмосковье на Дмитровском шоссе перевернулась фура

СЕГОДНЯ 10:53 2018-03-15T10:54:21+03:00

Из-за ДТП почти вся дорога казалась перегороженной [фото]

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Утром в четверг, 15 марта, на Дмитровском шоссе в Подмосковье произошло ДТП с участием грузового автомобиля. На дороге в сторону области перевернулась фура, перевозившая газированные напитки. В результате участок автотрассы оказался перегороженным, бутылки выкатились на дорогу. Авария произошла неподалеку от населенного пункта Грибки.

В официальном микроблоге центра организации дорожного движения в Twitter, для проезда осталась свободной одна полоса. Движение в область сильно затруднено, водителям советуют использовать альтернативные маршруты в объезд места аварии.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, пробка растянулась от КП Северная Слобода до Афанасьевского шоссе.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Москве ухудшились погодные условия, из-за чего с утра установились шестибалльные пробки. На МКАД и вылетных магистралях много аварий.