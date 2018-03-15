2018-03-15T14:56:10+03:00
Политика

Савченко обвинила Парубия и Луценко в организации расстрела на Майдане в 2014 году

Народный избранник вернулась в Киев и рассказала о снайперах на Майдане, и тех кто их туда привел
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Надежда Саченко заявила, что видела, как нынешний спикер Верховной рады Андрей Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина» в центре Киева, чтобы те, в свою очередь, расстреливали в спину активистов Майдана.

«Я видела, как приехал синий микроавтобус, оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина», - рассказала Савченко украинским журналистам.

По словам Надежды Савченко, в это самый момент, когда снайперы выбирали позиции для обстрела, являющийся сейчас генпрокурором Украины Юрий Луценко, призывал с трибуны митингующих идти на штурм президентской резиденции.

«На совести нынешней власти еще много преступлений, которые были совершены против активистов Майдана, и которые требуют расследований», - подчеркнула Савченко.

15 марта стало известно, что Генпрокуратура Украины обвинила Надежды Савченко в подготовке теракта в стенах украинского парламента. И попросила парламентариев лишить ее депутатской неприкосновенности, чтобы правоохранители могли взять ее под стражу на время следственных действий.

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