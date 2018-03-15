2018-03-15T15:34:07+03:00
В мире

Министр обороны Великобритании заявил, что Россия «должна отойти и заткнуться»

Гэвин Уильямсон прокомментировал возможную высылку Москвой британских дипломатов в ответ на действия Лондона
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Глава британских королевских вооруженных сил Гэвин УильямсонГлава британских королевских вооруженных сил Гэвин УильямсонФото: REUTERS
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Глава британских королевских вооруженных сил Гэвин Уильямсон, комментируя дипломатический скандал с Россией после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил, что Москва сама виновата во всем происходящем. Оценивая ситуацию в международных отношениях, британский министр явно нервничал и не стеснялся в выражениях.

«Совершенно ясно, что Кремль не соблюдает международные правила поведения и использует свои растущие военные возможности, чтобы подорвать порядок по всему миру. Да, мы выслали 23 их дипломата. Я бы посоветовал России, прежде чем предпринимать ответные шаги какие-либо, отойти в сторону и заткнуться», - заявил Уилсон, отметив, что и так «старается быть предельно политкорректным».

14 марта премьер-министр Великобритании обвинила Россию виновной в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии, и объявила о высылке в недельный срок из страны 23 российских дипломатических работников.

В ответ на это в России заявили, что ответные меры не заставят себя ждать и уже в ближайшее время будет оглашен список британских дипломатов, которые будут объявлены в стране персонами нон-грата.

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