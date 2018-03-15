2018-03-15T12:46:45+03:00
В мире

Захарова: Россия готовит ответные меры в отношении Лондона

Накануне Великобритания заявила о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Официальный представить МИД Мария Захарова. Фото: Артем Геодакян/ТАССОфициальный представить МИД Мария Захарова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Российским Министерством иностранных дел уже подготовлен и скоро будет обнародован список мер в отношении Великобритании, как ответ на ряд недавних недружественных политических шагов со стороны этого государства. Об этом журналистам заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Предполагаются в связи с введением и объявлением о введении Великобританией соответствующих шагов недружественных и мер в отношении Российской Федерации. Предполагается, безусловно, принятие ответных мер. Сейчас они находятся в стадии разработки и будут приняты в ближайшее время», — сказала она.

Накануне премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и о приостановке всех контактов между Москвой и Лондоном на неопределенный срок. Со слов политика, данная мера «ответная на непосредственное участие России» в деле об отравлении экс-резидента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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