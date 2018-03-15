Савченко дала в Европе показания против Порошенко

СЕГОДНЯ 15:55 2018-03-15T15:55:46+03:00

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Венфракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала журналистам, что предвидела нынешние гонения на нее со стороны киевских властей, и предприняла превентивные меры. В частности, дала показания о коррупции в стране, к которой президент Украины Петр Порошенко приложил руку лично.

"Будучи в Европе я успела дать показания в юридических инстанциях Европы против коррупции Порошенко, факты неопровержимые" - сказала Савченко журналистам.

Что до обвинений со стороны Генпрокуратуры в подготовке тракта в Раде, Савченко заявила, что это ложь, хотя «только ленивый в Украине не мечтает взорвать Раду, как и администрацию президента» за их антинародную политику.

15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Раду представление о лишении Надежды Савченко депутатской неприкосновенности. Чтобы ее можно было в полной мере привлечь к уголовной ответственности за подготовку теракта в стенах украинского парламента.