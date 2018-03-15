2018-03-15T16:35:25+03:00
В мире

НАТО обеспокоена модернизацией вооруженных сил России

В альянсе заверили, что не хотят новой холодной войны и гонки вооружений
Дарья ИВАШКИНА
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 15 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс обеспокоен модернизацией вооруженных сил России, в том числе «размытием линии» между ядерным и обычным вооружением.

«Стирание грани между миром, кризисом и войной носит дестабилизирующий характер и является опасным», - цитирует генсека Reuters.

Также Столтенберг заверил, что его организация не намерена участвовать в гонке вооружений. Между тем, по его словам, НАТО в состоянии защитить всех своих членов «от любой угрозы». «Пусть не будет сомнений: НАТО защитит своих членов от любой угрозы», - сказал генсекретарь, добавив, что у альянса есть «мощные обычные силы и средства» и «надежные, безопасные и эффективные ядерные средства сдерживания».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 марта президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления российский лидер рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Как выяснилось, некоторое время назад в состав стратегических ядерных сил нашей страны вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подлодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей».

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