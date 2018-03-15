Франция, Германия и США обвинили РФ в нарушении суверенитета Британии в связи с «делом Скрипаля»

СЕГОДНЯ 16:40 2018-03-15T16:40:16+03:00

Франция, Германия и США обвинили Россию в нарушении суверенитета Британии Фото: REUTERS

В заявлении лидеров четырех стран отмечается, что инцидент в Солсбери является «угрозой безопасности всем нам»

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Великобритания, Франция, Германия и США обвинили Россию в нарушении суверенитета Британии в связи с происшествием в Солсбери.

«Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в РФ, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времен Второй мировой войны», - говорится в заявлении лидеров четырех стран.

Этот инцидент называется «нарушением суверенитета Великобритании».

«И любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», — отмечается в заявлении, передает РИА Новости.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери был отравлен работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании заявили, что к этому происшествию имеет отношение российское государство.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне в связи с инцидентом.