2018-03-15T16:49:51+03:00
Умные вещи

«Яндекс» встроил в свой браузер голосовой помощник «Алиса»

Функция пока доступна только на платформе Windows
Алексей КАРЕЛИН
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С помощью "Алисы" от "Яндекса" взаимодействовать с компьютером можно с помощью голосаС помощью "Алисы" от "Яндекса" взаимодействовать с компьютером можно с помощью голосаФото: Анастасия ОСИПОВА
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В «Яндекс.Браузере» появился голосовой помщник «Алиса». Теперь пользователь может открывать вкладки, сайты и запускать музыку, не отвлекаясь от чашки кофе. Стоит только дать голосовую команду, и браузер все сделает сам.

«Алиса» работает не только в рамках браузера, но и может запустить другие приложения, регулировать громкость звука и менять другие настройки или вовсе выключить компьютер.

Список навыков «Алисы» постоянно пополняется, разработчики не собираются останавливаться на достигнутом. Недавно появилась платформа «Яндекс.Диалоги», с помощью которой разработчики смогут научить «Алису» игре или другому навыку. На их набор могут повлиять и пользователи, для этого надо воспользоваться формой обратной связи, говорится в официальном блоге «Яндекса».

Чтобы опробовать голосовой помощник в браузере, надо его установить или обновить, затем дать голосовую команду «Привет, Алиса» или «Слушай, Алиса», если запущена голосовая активация. В ином случае надо нажать на кнопку с микрофоном в панели задач или на странице новой вкладки в Браузере.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, «Алисы» имеет свой характер и чувство юмора, которым любит воспользоваться. Помощнику можно отдавать команды или просто поболтать. С каждой беседой «Алиса» «умнеет» за счет самообучения нейросетей. Голосовой помощник доступен для Android и iOS.

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