Савченко подтвердила намерение баллотироваться в президенты Украины

СЕГОДНЯ 01:34 2018-03-16T01:34:48+03:00

Депутат еще в прошлом году начала сборы средств на президентскую кампанию

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко будет принимать участие выборах президента Украины в марте 2019 году в качестве кандидата. Об этом заявила она сама в эфире телеканала Newsone.

О планах баллотироваться на главный пост республики Савченка говорила уже не один раз. Более того, в июле прошлого года она сообщила, что уже собирает деньги на президентскую кампанию.

Также депутат отметила, что "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет принимать участие в парламентских выборах, которые назначены на Украине на октябрь следующего года.

Как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 12 марта, Служба безопасности Украины вызвала Савченко на допрос по делу главы общественной организации «Центр освобождения пленных» Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке террористических актов и покушения на президента Украины.