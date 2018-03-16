Дональд Трамп-младший разводится

СЕГОДНЯ 01:50 2018-03-16T02:01:26+03:00

Его супруга Ванесса Трамп подала заявление в нью-йоркский суд в Манхэттене

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Брак старшего сына президента США Дональда Трампа рухнул. Супруга Трампа-младшего, 40-летняя Ванесса подала в четверг, 15 марта, заявление в суд в Манхэттене

Как пишет Page Six, обе стороны согласны расстаться, поэтому тяжбы за опеку над летьми и раздел имущества не будет.

Дональд Трамп-младший с 2005 года женат на модели Ванессе Хейдон. У них пятеро детей – две девочки и три мальчика. Издание отмечает, что ни один из твитов Ванессы не свидетельствует о проблемах в ее семье.

Дональд и Ванесса Трамп с детьмиФото: СОЦСЕТИ

Как писал сайт kp.ru, газета New York Times сообщила, что в июне 2016 года сын тогда еще только кандидата в президенты США от республиканцев встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой якобы в надежде получить у нее компромат на соперницу своего отца – Клинтон.

После известия о разводе Трампа-младшего многие связали решение Ванессы именно с этим делом.