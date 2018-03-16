СМИ: Отравляющее вещество было в чемодане дочери Скрипаля

СЕГОДНЯ 05:40 2018-03-16T05:47:26+03:00

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Химическое вещество, ставшее причиной отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, находилось в чемодане его дочери Юлии. Британские спецслужбы уверены, что «Новичок» бы ввезен в багаже 33-летней Скрипаль.

Как сообщает газета Thе Telegraph, следователи сейчас выясняют, какой предмет одежды, косметики или подарок мог быть пропитан отравляющим веществом. По мнению издания, дочь бывшего двойного агента могла провезти нервно-парлитическое вещество в Великобританию, даже не подозревая об этом.

В спецслужбах предполагают, что злоумышленники могли проникнуть в квартиру Юлии в Москве и подложить яд в ее багаж. Женщина прибыла в Британию самолетом из Москвы третьего марта. А четвертого ее и отца нашли в бессознательном состоянии на скамейке в сквере в городе Солсбери.

Полиция графства Уилтшир считает, что в контакт с опасным химикатом мог вступить 131 человек. Известно, что 46 обратились в больницу, опасаясь последствий.

Как рассказывал сайт «Комсомольской правды», Юлия готовилась к свадьбе. Но мать жениха была против их союза. Будущая свекровь является высокопоставленной сотрудницей «одной из структур» и считала сноху – дочерью предателя Родины.