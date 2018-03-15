Друг Юлии Скрипаль: Версия о том, что ее отравила будущая свекровь, бред

СЕГОДНЯ 21:27 2018-03-15T22:18:20+03:00

Все почему-то решили, что целью отравителя был экс-шпион. Но что, если это ему досталось «за компанию»? Фото: REUTERS

Родственники экс-шпиона проболтались журналистам, что мать жениха была против брака

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Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обсуждают во всем мире уже не первую неделю. Британские власти с пеной у рта доказывают, что за преступлением стоят российские спецслужбы, но появилась и другая версия.

Все почему-то решили, что целью отравителя был экс-шпион. Но что, если это ему досталось «за компанию»?

Родственники Скрипаля из Ярославля рассказали журналистам, что 33-летняя Юлия готовилась к свадьбе. Но мать жениха была против их союза. Племянница экс-разведчика утверждает, что будущая свекровь Юлии - «высокопоставленная сотрудница одной из структур». И девушка для нее дочь предателя Родины.

О личной жизни девушки известно мало. Жила она на два города: проводила время и в Москве, где у нее были друзья и работа, но также навещала в Англии отца.

«Комсомолке» удалось связаться с другом Юлии Константином, но он был немногословен.

- Сейчас все бросились копаться в личной жизни Юли. В подробности вдаваться не буду. Скажу только, что это одна из самых больших глупостей, что я слышал в принципе, - сказал Константин.

Да и может ли далекая родня в Ярославле знать о семейных неурядицах лондонской москвички?

Виктория Скрипаль, на которую ссылаются раздувшие «сенсацию» журналисты, отказалась общаться с «Комсомольской правдой». Вместо нее короткое заявление нашему корреспонденту сделал ее супруг Арсений Елифантьев. Он подтвердил родственную связь жены с отравленным экс-офицером ГРУ, но попросил не беспокоить его семью.

- Мы не можем и не хотим общаться на эту тему. Поймите, нам это просто не надо, - сказал Арсений Елифантьев.

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