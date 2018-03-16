Савченко попала в базу данных сайта «Миротворец»

СЕГОДНЯ 06:10 2018-03-16T06:12:39+03:00

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В базу данный скандального сайта украинских националистов «Миротворец» попала депутат Верховной рады Надежда Савченко. На сайте сказано, что создатели этого списка обвиняют ее в измене родине, подготовке террористических актов и государственного переворота.

В сообщении говорится, что Савченко сотрудничала с «пророссийскими террористическими организациями», передает РИА Новости.

Отметим, что у Савченко есть звание героя Украины, которым президент Петр Порошенко в 2015 году наградил бывшую летчицу после того, как она вернулась из российской тюрьмы, где отбывала срок за участие в убийстве российских журналистов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Савченко подтвердила свое намерение принять участие выборах президента Украины в марте 2019 году в качестве кандидата. Депутат говорила о желании баллотироваться уже не один раз. В июле прошлого года она сообщила, что собирает деньги на президентскую кампанию.

В четверг Генпрокуратура Украины обвинила Савченко в подготовке в стране военного переворота, целью которого было свержение президента Петра Порошенко. Надзорное ведомство обратилось в Верховную раду с просьбой снять с депутата неприкосновенность.