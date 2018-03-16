СЕГОДНЯ 10:29 2018-03-16T10:29:40+03:00

Награда была учреждена 5 марта после Всероссийского форума «Наставник»

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Президент РФ Владимир Путин впервые подписал указ о награждении знаком отличия «За наставничество, который был учрежден 2 марта этого года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить: Варухина Николая Геннадьевича, Котельникова Геннадия Петровича и Шалыто Анатолия Абрамовича», - говорится в тексте президентского указа.

Варухин руководит учреждением дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» в Новгородской области, Котельников является ректором Самарского государственного медицинского университета, а Шалыто — главным научным сотрудником Санкт-Петербургского национального университета информационных технологий, механики и оптики.

Как сообщал сайт «КП», почетный знак «За наставничество» был учрежден президентом 5 марта, спустя две недели после того, как соответствующую инициативу выдвинули на Всероссийском форуме «Наставник».

Серебрянная медаль с позолотой будет вручаться «лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства».