Лавров: Необоснованные угрозы применения силы против Дамаска недопустимы
Любые силовые действия США против Дамаска на основании голословных обвинений недопустимы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам очередного раунда астанинских переговоров по Сирии.
В пятницу глава российского дипломатического ведомства принял участие в министерской встрече стран-гарантов сирийского перемирия (Россия, Турция, Иран).
«Прозвучавшие недавно угрозы в нанесения односторонних военных ударов США по Сирии, включая Дамаск, как это было в апреле прошлого года на основе голословных обвинений в применении правительством Сирии химического оружия, неприемлемы и недопустимы», - подчеркнул дипломат.
Как сообщал сайт «КП», 12 марта США внесли в Совет Безопасности ООН проект новой резолюции о 30-дневном перемирии в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Тогда же американский постпред Никки Хейли заявила, что Вашингтон готов применить силу против сирийских правительственных войск без оглядки на решения Совбеза.
В свою очередь в Минобороны РФ предупредили, что готовы дать адекватный ответ в случае, если удары США подвергнут опасности жизни российских военнослужащих в Сирии. Позже глава генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил ситуацию в Восточной Гуте с американским коллегой Джозефом Данфордом.