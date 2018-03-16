Лавров: Необоснованные угрозы применения силы против Дамаска недопустимы

СЕГОДНЯ 10:48 2018-03-16T10:49:31+03:00

В пятницу глава МИД РФ принял участие в астанинской встрече стран-гарантов перемирия в Сирии

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Любые силовые действия США против Дамаска на основании голословных обвинений недопустимы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам очередного раунда астанинских переговоров по Сирии.

В пятницу глава российского дипломатического ведомства принял участие в министерской встрече стран-гарантов сирийского перемирия (Россия, Турция, Иран).

«Прозвучавшие недавно угрозы в нанесения односторонних военных ударов США по Сирии, включая Дамаск, как это было в апреле прошлого года на основе голословных обвинений в применении правительством Сирии химического оружия, неприемлемы и недопустимы», - подчеркнул дипломат.

Как сообщал сайт «КП», 12 марта США внесли в Совет Безопасности ООН проект новой резолюции о 30-дневном перемирии в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Тогда же американский постпред Никки Хейли заявила, что Вашингтон готов применить силу против сирийских правительственных войск без оглядки на решения Совбеза.

В свою очередь в Минобороны РФ предупредили, что готовы дать адекватный ответ в случае, если удары США подвергнут опасности жизни российских военнослужащих в Сирии. Позже глава генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил ситуацию в Восточной Гуте с американским коллегой Джозефом Данфордом.