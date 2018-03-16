Франция вызвалась совместно США нанести удар по Дамаску

СЕГОДНЯ 12:42 2018-03-16T12:42:19+03:00

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В военной операции по нанесению ударов по химическим складам в столице Сирии Дамаске, которую в начале недели анонсировал Пентагон, может принять участие Франция. Об этом заявил 16 марта начальник главного штаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр,

"США важнейший стратегический партнер Франции, с которым существуют тесные связи солидарности. Мы придерживаемся одинаковых взглядов относительно ситуации в Сирии и оценки тех рисков, которые представляет собой переход руководства Сирии через красную линию использования химического оружия", - заявил в эфире радиостанции Europe1 французский военначальник.

Однако, по словам Лекуэнтра, участие ВВС Франции произойдет лишь только в том случае, если будет документально и максимально доказательно подтверждено наличие в Сирии складов с химическим оружием. При этом генерал отказался приводить какие-либо данные относительно характера и подготовки данной военной операции и привлекаемых к ней подразделений.

В начале марта США заявили, что намерены совершить ракетно-бомбовый удар по Дамаску и его пригородам, с целью уничтожения находящихся там якобы химических складов. На что в Минобороны России пригрозили, что в этом случае российские ВКС получат приказ сбивать не только американские ракеты, но и их носители, включая самолеты и морские корабли.