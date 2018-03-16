2018-03-16T12:42:19+03:00
Политика

Франция вызвалась совместно США нанести удар по Дамаску

Париж готов это сделать, если в сирийской столице обнаружатся склады химического оружия
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments13
Французские ВВС собираются вместе с США бомбить Дамаск и его пригородыФранцузские ВВС собираются вместе с США бомбить Дамаск и его пригородыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В военной операции по нанесению ударов по химическим складам в столице Сирии Дамаске, которую в начале недели анонсировал Пентагон, может принять участие Франция. Об этом заявил 16 марта начальник главного штаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр,

"США важнейший стратегический партнер Франции, с которым существуют тесные связи солидарности. Мы придерживаемся одинаковых взглядов относительно ситуации в Сирии и оценки тех рисков, которые представляет собой переход руководства Сирии через красную линию использования химического оружия", - заявил в эфире радиостанции Europe1 французский военначальник.

Однако, по словам Лекуэнтра, участие ВВС Франции произойдет лишь только в том случае, если будет документально и максимально доказательно подтверждено наличие в Сирии складов с химическим оружием. При этом генерал отказался приводить какие-либо данные относительно характера и подготовки данной военной операции и привлекаемых к ней подразделений.

В начале марта США заявили, что намерены совершить ракетно-бомбовый удар по Дамаску и его пригородам, с целью уничтожения находящихся там якобы химических складов. На что в Минобороны России пригрозили, что в этом случае российские ВКС получат приказ сбивать не только американские ракеты, но и их носители, включая самолеты и морские корабли.

Еще больше материалов по теме: «Гражданская война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лавров подтвердил планы России по высылке британских дипломатов
Минобрнауки выступило против отмены ЕГЭ
СМИ: Потери граждан от досрочной смены пенсионного фонда выросли до 55 млрд рублей в 2017 году
Киев назвал необходимое число миротворцев на Донбассе
В ООН отменили заседание по поводу нарушения Украиной прав человека в Крыму
EgyptAir возобновит полеты между Каиром и Москвой с 12 апреля
Дело Скрипаля: Эксперт заявил, что газ "Новичок" нельзя провезти в чемодане
В ЛНР предотвратили теракт на электроподстанции
Путин поручил администрации определить национальные цели развития РФ до 2024 года
СК начал проверку по факту нахождения львенка в московской кальянной
В России будут восстанавливать зрение с помощью вируса
Правительству предложили разрешить онлайн-торговлю рецептурными препаратами
Посол РФ в Великобритании: Лондон высылает примерно 40% российских дипломатов
Крупнейшие учения морской пехоты стартовали в Китае
Савченко намерена вернуть Порошенко звезду «Героя Украины»
Минпромторг предложил разрешить выращивать опиумный мак в промышленных целях
С утра 16 марта зону боевых действий в Восточной Гуте покинули почти 2 тысячи мирных жителей
В Подмосковье грабители убили своего подельника во время нападения
Минэкономразвития ускорит продажу госимущества
Сильвестр Сталлоне показал, что он в отличной форме, играючи отжав 45-килограммовую гирю
В Белом доме опровергли слухи об отставке советника президента по нацбезопасности Герберта Макмастера
Лавров объяснил слова главы Минобороны Британии нехваткой образования
Управляющие компании лишатся прав на сбор коммунальных платежей
Канадский сноубордист катается по крышам и стенам вопреки гравитации
Лавров: Необоснованные угрозы применения силы против Дамаска недопустимы