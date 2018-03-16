2018-03-16T13:19:34+03:00
Общество

Минобрнауки выступило против отмены ЕГЭ

Экзамены-тесты помогают уравнивает возможности абитуриентов поступить в вузы, считают в министерстве
Алексей КАРЕЛИН
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Депутаты от ЛДПР сочли систему ЕГЭ неэффективнойДепутаты от ЛДПР сочли систему ЕГЭ неэффективнойФото: Евгения ГУСЕВА
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В Минобрнауке прокомментировали инициативу депутатов от ЛДПР, которые внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Директор департамента информационной политики министерства Андрей Емельянов считает, что ЕГЭ помогает абитуриентам из провинции поступить в столичные вузы.

«Министерство образования и науки России исходит из того, что система ЕГЭ укрепляет развитие образовательного пространства и даёт возможность жителям нашей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, таким образом обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся», - пояснил Емельянов RT.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 16 марта ЛДПР предложила Госдуме отменить ЕГЭ, так как подготовка к нему зачастую требует помощи репетиторов, которых позволить себе может далеко не каждая семья. Соавтор проекта Борис Чернышов утверждает, что сейчас преподаватели не дают знания школьникам, а натаскивают их к сдаче ЕГЭ. Возврат к старой системе аттестации и поступления в вузы повысил бы, по мнению депутатов, качество образования в России.

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