Путин: в послании Федеральному собранию не было ни одного лишнего слова

СЕГОДНЯ 16:42 2018-03-16T16:42:55+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 16 марта, на встрече с работниками сферы здравоохранения, заявил, что в его обращении к Федеральному собранию не было ни одного лишнего слова. Как заметил глава нашего государства, послание готовили год.

«Мы вообще над этим посланием год, наверное, работали, над его гражданской частью, не военной, а гражданской. И здесь нет ни одного лишнего слова»,- сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 марта Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Тогда президент рассказал о положении дел в экономике, главных задачах социальной политики и новом российском оружии. В частности, речь шла о развитии здравоохранения. Так, глава государства подчеркнул, что финансирование здравоохранения в нашей стране должно увеличиться вдвое, а расходы на развитие медицины должны стремиться к 5% ВВП.