Путин допустил административные решения при отказе от вакцинации детей

СЕГОДНЯ 19:03 2018-03-16T19:03:59+03:00

Президент отметил, что в некоторых странах непривитого ребенка не принимают в детсад

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Глава России Владмир Путин допустил ввод административных решений по вакцинации детей. По его словам, в стране сформировалась мода игнорировать профилактическую программу прививок. При этом в некоторых странах непривитых детей даже не принимают в детские сады.

«Это подлежит, конечно, обсуждению, возможно и принятие каких-то административных решений, но нужно только делать это аккуратненько, без, как я сказал, административных окриков и командования», - сказал президент на встрече с медработниками.

Путин исключил решение проблемы с помощью «административных окриков», но согласился с необходимостью действовать «более жесткими методами» по отношению к родителям-отказникам. «Они ставят под угрозы просто жизнь своих детей», - утверждает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о смертях 10 детей в Чечне, которых не вакцинировали из-за протеста родителей. По данным Роспотребнадзора, в эту зиму сделало прививки рекордно высокое количество человек, но все же меньше половины населения – 47%, или 67,4 млн человек.