Беспилотник ВВС США 11 часов вел разведку у границы РФ над балтийским регионом

16 Март 23:39 2018-03-16T23:43:17+03:00

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У границ России в балтийском регионе 16 марта более 11 часов вел разведку стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk. Такие данные содержаться на западных авиационных сайтах, отслеживающих перемещения воздушных аппаратов.

Американский БПЛА с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Сначала он прошел у восточных границ Калининградской области в небе над Литвой, а затем приблизительно с 9:15 до 16:50 мск осуществлял полеты вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии, передает Интерфакс.

Известно, что аппарат двигался в с юга, от города Тарту, на север, до Финского залива, и обратно. К вечеру БПЛА США, находясь над Литвой, несколько часов летал вдоль границ Калининградской области и Белоруссии. Сейчас он направляется на Сицилию через воздушное пространство Украины.

Ранее в пятницу сайт kp.ru сообщал, что дежурные истребители Воздушно-космических сил РФ семь раз за последнюю неделю поднимались в небо для перехвата и сопровождения иностранных воздушных судов, ведущих разведку у российских границ. Всего у наших рубежей были замечены 22 летательных аппарата других государств.