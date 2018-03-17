Госдеп США обвинили во вмешательстве во внутренние дела России

СЕГОДНЯ 11:50 2018-03-17T11:50:21+03:00

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Посольство РФ в США обвинило официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт во вмешательстве во внутренние дела нашей страны. Российских дипломатов возмутил, в частности, пост дипломата в социальных сетях, посвященный работе Центрального избирательного комитета.

Так, Науэрт в своем Twitter заявила о том, что ЦИК РФ якобы отказался предоставить статус наблюдателя более чем 5 тысячам независимых наблюдателей от СМИ. При этом, представитель Госдепа не назвала источник получения данной информации.

"От имени России: представитель Госдепа продемонстрировала очередной пример вмешательства в наши внутренние дела. Теперь — фейковой новостью. Плохая попытка навредить российской демократии. Это не сработает. Полная прозрачность президентских выборов гарантирована", — говорится в сообщении дипмиссии в микроблоге Twitter.

Свой пост руководство посольство подкрепило скриншотами материалов зарубежных СМИ, которые повторяют словам Науэрт о недопуске иностранных наблюдателей на избирательные участки.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в последнее время российские спецслужбы фиксируют активные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. В последние годы они наблюдались во время подготовки проведения выборов президента и в Госдуму.