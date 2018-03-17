2018-03-17T16:51:13+03:00
Политика

Захарова опровергла сообщения о разработке «Новичка» в России и СССР

По словам представителя МИД РФ, такое название никогда не было ни запатентовано, ни использовано как шифр, символ или код
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России и СССР никогда не было исследований по разработке химических веществ с названием «Новичок».

«Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок"», - заявила дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Также Захарова подчеркнула, что на территории нашей страны слово «Новичок» в контексте разработок химических элементов никогда не использовалось ни прямо, ни косвенно, ни в качестве какого-либо кода.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в английском городе Солсбери неким нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое, по мнению британских властей, якобы было разработано в РФ. При этом Мэй объявила, что Россия «с большой долей вероятности» причастна к покушению на бывшего шпиона, однако каких-либо доказательств своих слов политик не представила.

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