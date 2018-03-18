2018-03-18T03:12:29+03:00
Звезды

Новые «Мстители» установили рекорд по продаже билетов

Фильм побил рекорд предыдущего лидера «Черной пантеры» всего за шесть часов
Юлия ДИВЕЕВА
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«Мстители: Война бесконечности» стали самым ожидаемым фильмом. Фото: стоп-кадр«Мстители: Война бесконечности» стали самым ожидаемым фильмом. Фото: стоп-кадр
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Всего шесть часов потребовалось фильму «Мстители: Война бесконечности», чтобы установить новый рекорд по скорости продажи билетов в кинотеатры на сервисе Fandango.

Предыдущий рекорд принадлежал «Черной пантере» из той же франшизы. Лента за 24 часа обошла «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» киностудии DC Entertainment.

Билеты поступили в продажу в пятницу, 16 марта, в 6 утра по тихоокеанскому времени. Сервис Fandango организовал опрос среди своих клиентов. 97% респондентов заявили, что больше всего они хотят увидеть всех героев вселенной Marvel в одном фильме, 94% хотели бы увидеть первую встречу персонажей и их взаимодейтсвие, пишет The Variety

Премьера «Мстителей» состоится в США 27 апреля,в России премьерные показы пройдут 3 мая, как уже сообщал сайт kp.ru. До этого пресс-служба The Walt Disney Company объявила, что премьеру блокбастера братьев Руссо перенесли на 11-е мая.Позже это сообщение опровергли и прокатчики и Минкультуры РФ .

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