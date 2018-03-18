Наблюдатели: большинство сообщений о нарушениях на выборах-2018 являются фейками

СЕГОДНЯ 18:27 2018-03-18T18:27:59+03:00

Пока подтвердилась лишь информация о вбросе бюллетеней в Приморском крае

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Наблюдатели на выборах президента России заявили, что большинство поступающих сообщений о нарушениях при голосовании являются фейковыми.

Как уточнила глава исполнительного комитета Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Алена Булгакова, пока подтвердилось лишь одно сообщение - о вбросе бюллетеней в городе Артеме, расположенном в Приморском крае.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на избирательном участке Артемовского городского округа №326 произошел вброс документации в ящик для голосования. При этом отмечалось, что ящик с вброшенными бюллетенями сразу был опечатан и убран.

В это воскресенье, 18 марта, по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты во всех регионах страны с 08:00 до 20:00 по местному времени. Следите за онлайн-трансляцией выборов президента РФ на сайте kp.ru.