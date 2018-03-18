Навальный в прямом эфире отказался вступать в партию Собчак

СЕГОДНЯ 20:18 2018-03-18T20:18:59+03:00

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В воскресенье, 18 марта, кандидат в президенты России Ксения Собчак в ходе встречи с оппозиционером Алексеем Навальным пригласила его в свою новую партию, которую она в настоящее время создает вместе с Дмитрием Гудковым.

Однако на предложение телеведущей начать переговоры о сотрудничестве основатель Фонда борьбы с коррупцией ответил отказом. Причем сделал он это в прямом эфире: встреча двух политиков в штабе Навального транслировалась на канале оппозиционера в YouTube.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 18 марта, по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты во всех регионах страны с 08:00 до 20:00 по местному времени. Кроме того, голосование проходит в консульствах и посольствах России по всему миру.

До участия в выборах ЦИК допустил восемь кандидатов. Так, на высший государственный пост претендуют Сергей Бабурин от партии «Российский общенародный союз», Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, телеведущая и кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, Максим Сурайкин из «Коммунистов России», лидер Партии роста Борис Титов и Григорий Явлинский из «Яблока».

Следите за онлайн-трансляцией выборов президента РФ на сайте kp.ru.