Памфилова: явка на выборах президента РФ на 18:00 мск составила 60%
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова, выступая в воскресенье вечером в информационном центре ЦИК, сообщила последние данные о явке на состоявшихся 18 марта президентских выборах. По ее словам, в целом по стране проголосовали 60% граждан, обладающих правом голоса.
«Насколько я знаю, на 18:00 явка 60%», - цитирует председателя Центральной избирательной комиссии ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президентские выборы прошли в нашей стране в это воскресенье, 18 марта. Они завершились на территории России в 21:00 мск: именно в это время закрылись избирательные участки в самом западном регионе РФ - Калининградской области.
После этого социологические службы начали представлять данные экзитполов (опросов избирателей на выходе с избирательных участков), а избирательные комиссии - оглашать первые результаты волеизъявления. Официальные итоги голосования должны быть определены до 29 марта и опубликованы до 1 апреля.
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