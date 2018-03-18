2018-03-18T22:04:32+03:00
Политика

Памфилова: явка на выборах президента РФ на 18:00 мск составила 60%

В это воскресенье россияне выбирали главу государства на следующие шесть лет
Дарья ИВАШКИНА
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Явка на выборах президента РФ на 18:00 мск составила 60%Явка на выборах президента РФ на 18:00 мск составила 60%Фото: REUTERS
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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова, выступая в воскресенье вечером в информационном центре ЦИК, сообщила последние данные о явке на состоявшихся 18 марта президентских выборах. По ее словам, в целом по стране проголосовали 60% граждан, обладающих правом голоса.

«Насколько я знаю, на 18:00 явка 60%», - цитирует председателя Центральной избирательной комиссии ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президентские выборы прошли в нашей стране в это воскресенье, 18 марта. Они завершились на территории России в 21:00 мск: именно в это время закрылись избирательные участки в самом западном регионе РФ - Калининградской области.

После этого социологические службы начали представлять данные экзитполов (опросов избирателей на выходе с избирательных участков), а избирательные комиссии - оглашать первые результаты волеизъявления. Официальные итоги голосования должны быть определены до 29 марта и опубликованы до 1 апреля.

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